Iniziata all’Istituto Artom di Asti la consegna dei tablet per supportare gli studenti nella didattica a distanza

L’ITIS Artom di Asti ha cominciato questa mattina, la distribuzione di PC e tablet agli studenti in comodato d’uso. Sono 41 gli strumenti disponibili, 24 tablet e 17 computer, e per consegnarli alle famiglie sono stati convocati i genitori, uno alla volta, per consegnare loro i device.

“All’Artom sono arrivati dal Ministero dell’Istruzione 10.920 euro per acquistare i device, oggi comincia la distribuzione dei 24 tablet, in attesa degli altri, i pc, che non sono ancora stati consegnati alla scuola.” – ha spiegato in video conferenza il Dirigente Scolastico Franco Calcagno, accompagnato virtualmente dalla docente Chiara Cerrato.

Per la scelta dei beneficiari, è stata compilata una graduatoria in base all’ISEE ma visto che le domanda sono state inferiori rispetto alla strumentazione disponile, sono stati coinvolte anche altre famiglie che avevano necessità, in particolare quelli che avevano evidenziato problemi nel collegarsi alle lezioni online. Non solo per eventuali difficoltà economiche, ma per problemi di varia natura che si evidenziano attualmente, in un periodo di smart working diffuso, anche solo perchè in famiglia c’è un surplus di necessità di device da utilizzare contemporaneamente.

“Oltre a quelle della strumentazione -ha inoltre portato all’attenzione Calcagno – permangono anche problematiche legate alle connessioni. Per questo possiamo farci poco, ma abbiamo deciso di dare un contributo forfettario per incrementare i Giga, abbiamo un budget di circa 1200 euro a disposizione. Iniziamo oggi con la consegna degli hardware, per il sostegno nella connessione ci muoveremo in un secondo momento.”