Indagine del Sindaco Rasero sul corretto utilizzo dei buoni spesa

Il Sindaco di Asti Maurizio Rasero ha pubblicato sui suoi canali social il video di un’indagine scoop effettuata da lui stesso sul corretto utilizzo dei buoni spesa.

Il Sindaco, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni relative ai buoni spesa per le famiglie in emergenza, ha deciso di verificare di persona che quest’ultimi venissero utilizzati e accettati solo per beni di prima necessità.

Rasero munito di mascherina, privo di occhiali e barba e con un abbigliamento che desse poco nell’occhio si è recato presso alcuni supermercati.

Qui ha provato ad acquistare del vino con un buono spesa ma il prodotto è stato prontamente rifiutato, questo perché le condizioni dei buoni spesa non prevedono l’acquisto di alcolici.

Alla fine del video Rasero ha annunciato che i risultati dell’indagine verranno dati nella diretta di questa sera.

Qui il video: