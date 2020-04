Incidente sull’Asti Mare, auto si ribalta

Un incidente stradale è avvenuto questa sera sull’ex statale Asti Mare, a Montegrosso nei pressi dell’incrocio per Agliano.

Per cause in corso di accertamento un’auto è uscita di strada e si è ribaltata; una persona a bordo è rimasta incastrata all’interno del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estratte la persona e consegnarla alle cure del personale dell’ambulanza del 118; dalle prime informazioni sarebbe stato portato in ospedale in codice rosso.

Per rimuovere l’autovettura è stato necessario l’intervento del carroattrezzi, sono ancora in corso le operazioni.