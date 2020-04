Incidente in Corso Alessandria ad Asti: auto contro moto

Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenza, è accaduto questa mattina ad Asti.

All’altezza delle rotonda tra Corso Alessandria e Corso Casale, si è verificato uno scontro tra un’auto che arrivava da Corso Alessandria e una moto che arrivava da Corso Casale; non è ancora stata chiarita la dinamica dell’incidente, ma dalle prime informazioni disponibile si tratterebbe di una mancata precedenza.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte nell’incidente, ma non ci sarebbero stati conseguenza gravi, la Polizia che ha eseguito i rilievi e la Polizia Municipale per la gestione della viabilità.