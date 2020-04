Incendio in una cascina a Nizza Monferrato, ferito il proprietario

Questa notte su è sviluppato un incendio nel cortile di un’abitazione a Nizza Monferrato con le fiamme che si sono propagate su due mezzi e nel porticato.

Il proprietario della casa non appena si è reso conto di quanto stava accadendo ha cercato di spegnere le fiamme ed è rimasto ferito. Le sue condizioni non sarebbero gravi ma è stato portato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con cinque automezzi e con diverse squadre sia del comando provinciale, che dei distaccamenti volontari di Canelli e di Nizza; dopo oltre tre ore di lavoro sono riusciti a spegnere l’incendio.

Sono intervenuti anche i Carabinieri.