Il volontariato non si ferma: attivo uno sportello per familiari malati di Alzheimer Asti

In questo momento di emergenza il volontariato non si ferma. Oltre alle iniziative delle tante Associazioni, sotto il Centro di Volontariato Asti e Alessandria, è nato lo sportello di ascolto dedicato alle famiglie dei malati di Alzheimer dell’associazione Alzheimer Asti.

Il servizio si chiama “Insieme al telefono” ed è attivo tutte le mattine, dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì.

Come già detto è per le famiglie delle persone affette da demenza e per tutti gli over 60. Il numero di riferimento è 334/6064197. Se necessario si valuterà la possibilità di un colloquio con gli specialisti dell’Associazione Alzheimer Asti.