Il video messaggio per il 25 aprile di Paolo Lanfranco

Centoquattro Comuni dell’Astigiano si apprestano a commemorare il 25 aprile “a distanza, ma insieme”. Sotto questa parola d’ordine i sindaci, in fascia tricolore, leggeranno domani, sabato 25 aprile alle ore 11, ognuno nel proprio centro, la poesia “Una sera di sole” scritta da un giovane internato del campo di concentramento di Terezin.

La proposta lanciata dal Comune di Baldichieri, e sostenuta dal Presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco, ha avuto successo, e non solo tra i primi cittadini: oltre mille gli studenti impegnati, in questi giorni, a rispondere alla domanda “che cos’è per me la libertà?” con disegni, video, scritti, fotografie.

Il tutto nato dall’idea della giornalista Laura Nosenzo. Aderiscono a “25 aprile: a distanza, ma insieme” Israt e Anpi.

“Per l’importanza che ha per la nostra storia – sottolinea il Presidente Paolo Lanfranco – la ricorrenza del 25 aprile non poteva passare sotto silenzio. La Provincia di Asti, Medaglia d’oro al valor militare per la guerra di liberazione, ha quindi deciso di partecipare in modo convinto all’evento, invitando tutti i Comuni ad aderire per creare nell’Astigiano un vero momento di partecipazione comunitaria, seppure a distanza. Un modo semplice, ma corale, per dare la giusta attenzione all’anniversario: la voce dei Sindaci diventerà la voce delle loro comunità”.