Il vicepresidente Fabio Carosso: “Ringrazio le aziende per gli omaggi che hanno fatto agli operatori sanitari del Piemonte”

Il Vicepresidente della Giunta regionale, Fabio Carosso, esprime il suo profondo ringraziamento a tutte le aziende del territorio che in questi giorni stanno consegnando uova di cioccolato e colombe al personale sanitario delle strutture ospedaliere del Piemonte, impegnato in prima linea nell’emergenza coronavirus.

Nella giornata di domani, grazie alla disponibilità dell’azienda di logistica Caredio verranno consegnate presso le aziende ospedaliere del Piemonte le colombe donate dall’azienda dolciaria Balocco.

“Un gesto concreto per portare gli auguri a quanti passeranno la giornata di Pasqua e pasquetta ad assistere gli ammalati. Ringrazio le aziende piemontesi – dichiara Carosso – per la loro generosità.

E’ importante non vanificare gli sforzi che fino ad oggi sono stati fatti. Invito tutti i piemontesi a stare a casa in questi giorni. Solo così permetteremo la graduale riapertura del Piemonte e delle sue aziende.”