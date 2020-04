Asti, il tributo delle forze dell’ordine al personale dell’Ospedale Cardinal Massaia

Oggi pomeriggio ad Asti tutte le Forze dell’Ordine con la protezione civile hanno voluto rendere un tributo al personale dell’Ospedale Cardinal Massaia.

L’associazione volontari Protezione civile Città di Asti ha organizzato un passaggio di mezzi e delle forze dell’ordine con breve saluto a sirene spiegate davanti al Cardinal Massaia, in segno di ringraziamento nei confronti del personale sanitario di ogni ordine e grado che da più di un mese sta combattendo in prima linea in aiuto a tutti i pazienti colpiti da questo terribile male.

Davanti all’ingresso del Pronto Soccorso del nosocomio astigiano si sono schierati mezzi e uomini delle forze dell’ordine e della Protezione Civile, con uno striscione su uno dei mezzi con scritto “Grazie”.