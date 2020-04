Asti, il Rione San Secondo dona 2 quintali di generi alimentari al Centro Raccolta di Via Arò

Questa mattina il Rione San Secondo ha consegnato al Centro Raccolta di Via Arò oltre 2 quintali di generi alimentari di prima necessità.

Il Rettore Gianluca Assandri accompagnato da alcuni rappresentanti del Rione visibilmente emozionato ha dichiarato “E’ un modo per aiutare chi maggiormente ha bisogno e sta soffrendo in questo momento. Ci siamo attivati con una colletta che ha raccolto 1200 € che abbiamo utilizzato per acquistare generi alimentari di prima necessità. Ci siamo rivolti ad un commerciante del Rione che ha contribuito alla riuscita della raccolta. Questa è la prima tranche che a breve sarà seguita dalla seconda.

Il Palio e il Rione San Secondo sono vicini alla gente, il ruolo sociale che svolge sul territorio la nostra Associazione passa attraverso queste iniziative. Siamo disponibili a farci carico anche di altre responsabilità ricalcando il ruolo che ricoprivano le Circoscrizioni”