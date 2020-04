Il premier Conte: “Firmato il decreto: le attuali restrizioni restano in vigore fino al 13 aprile”

L’ho aveva già anticipato questa mattina il ministro della salute Speranza nel suo intervento in Senato, adesso è anche stato messo nero su bianco dalla firma del presidente del Consiglio Conte sul nuovo decreto: le restrizioni attualmente in vigore sono state prorogate fino al 13 aprile compreso.

Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte con una conferenza stampa, in cui ha spiegato che la proroga è necessaria perchè le misure intraprese hanno dato i risultati attesi e adesso non si può assolutamente mollare; ci sarà poi una fase due in cui si dovrà ancora convivere con il virus, ma si allenteranno le restrizioni e la fase tre in cui si uscirà dall’emergenza, ma adesso è il momento di continuare a tenere duro e a restare a casa.