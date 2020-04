Il Doppio dono del Dono del Volo: “L’aiuto alle necessità delle famiglie e ai produttori locali”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Dono del Volo.

Solo pochi giorni fa il grido d’allarme di produttori di Robiola DOP di Roccaverano: troppo prodotto invenduto. L’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio questa produzione di eccellenza del territorio. I maggiori clienti sono i ristoratori, hanno dichiarato, ma con gli esercizi chiusi per necessario lockdown non possono comprare. Come ovvio, le capre continuano a produrre il loro latte e non potendo caseifícare si rischia di sprecarlo.

Il Comune di Asti con la Banca del Dono e la nostra associazione Il Dono del Volo hanno pensato allora ad un “Doppio dono”: in occasione della Santa Pasqua abbiamo acquistato, a prezzo politico, questo rinomato prodotto del territorio, da inserire nelle borse spesa. Stamattina un quantitativo di 500 Robiole Dop di Roccaverano sono approdate alla Mensa Sociale del Comune di Asti e sono già in distribuzione. Tutto ciò grazie al grande lavoro di tanti volontari, specialmente di Virginio Oddone coordinatore zelante, in campo tutte le mattine già alle 7,30.

Per ciascuna robiola si impiegano 1,8-2 litri di latte, ciò vuol dire che un tale acquisto ha fatto tradurre in robiole circa 1000 litri di latte. Aiutare il territorio acquistando il prodotti locali è un nuovo aspetto di cui riconosciamo l’importanza e che stiamo curando con particolare attenzione.

L’altra occasione ci è stata fornita da Coldiretti che sta preparando un’offerta gratuita di prodotti della terra a cui noi risponderemo con l’acquisto di ortaggi del territorio a media conservazione come: patate, carote, cipolle, aglio. Un doppio dono dicevamo, da una parte l’aiuto alle necessità delle famiglie, dall’altra un aiuto ai produttori locali.

La Presidente

Caterina Carpanzano Calabrese