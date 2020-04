Il cuore degli astigiani batte per l’Ospedale Cardinal Massaia: ecco cosa ha acquistato l’Asl di Asti con le donazioni ricevute

La campagna di raccolta fondi lanciata nelle scorse settimane da ASL di Asti, a seguito dell’emergenza CoVID-19, ha confermato come il tessuto sociale astigiano risponda sempre con impegno e generosità alle richieste di solidarietà.

La rete del territorio tra cittadini, imprese, soggetti istituzionali, enti ed associazioni, infatti, sta oggi permettendo di raggiungere risultati di grande importanza e rilievo.

La sinergia ed il dialogo costante tra Direzione Generale, Direzione Sanitaria ed Ingegneria Clinica, infatti, ha prodotto ordini di priorità ed urgenza che hanno potuto indirizzare al meglio lo sforzo dei tanti benefattori e, di conseguenza, permesso l’acquisizione di numerose attrezzature specifiche e dispositivi di protezione individuale essenziali per affrontare l’emergenza CoVID-19.

“Vogliamo ringraziare accoratamente tutti – sottolinea il Commissario Asl AT, Giovanni Messori Ioli – perché quello che gli astigiani hanno donato e doneranno, ciascuno secondo le proprie possibilità e disponibilità, ci ha fatto sentire più che mai grati ed orgogliosi di appartenere a questa grande comunità.”

La risorse economiche che stanno via via arrivando hanno permesso, ad oggi, di ottenere importanti risultati. Ecco l’elenco fornito dall’ASL per rendicontare gli acquisti alla popolazione che tanto è stata vicina.

Strumenti ed apparecchiature sanitarie:

6 apparecchi per altiflussi: sistema di somministrazione di O2 riscaldato ed umidificato che eroga flussi molto concentrati di ossigeno, particolarmente indicato per chi ha grave difficoltà respiratorie.

1 centralina pompe infusione per Rianimazione

1 letto per Rianimazione basculante completo di supporti

3 apparecchi elettrocardiografi per eseguire tracciato post mortem in remoto (tanatogramma)

1 ecografo portatile comprensivo di sonde per Rianimazione

1 centrale di monitoraggio parametri per Pronto Soccorso

1 ventilatore per Rianimazione

3 monitor parametrici: L’apparecchio viene utilizzato per rilevare continuamente i parametri vitali di una persona.

1 apparecchio anestesia Perseus A500: è costituito da tre elementi principali: un miscelatore di gas con un sistema di distribuzione, un circuito respiratorio, un ventilatore ed un insieme di monitor

1 ventilatore Astral e relativo supporto

1 ventilatore Philip + supporti, utilizzabile sia in terapia intensiva che per il trasporto in emergenza di malati COVID

1 ecografo portatile da utilizzare nei reparti COVID

1 monitor defibrillatore d500m-lnstbes per Pronto Soccorso

1 carrello per gestione terapie donato alle Malattie Infettive

1 apparecchiatura Rx portatile da utilizzare nei reparti COVID

DPI (dispositivi di protezione individuale):

110 mascherine FFP3 con valvola

1700 Mascherine FFP2

3000 Mascherine chirurgiche

417 tute idrorepellenti

4500 paia guanti monouso

250 calzari in TNT

Per operatori e degenti:

Attivazione di progetti di ospitalità alberghiera per operatori e pazienti dimettibili

Biancheria per i degenti dei reparti COVID

Confezioni crema per le mani

Asciugacapelli, bagnoschiuma e shampoo

1.600 uova di Pasqua

300 Cialde caffè

Formaggi di capra

50 vassoi di crostata

A quanto sopra elencato vanno aggiunte importanti risorse economiche che verranno via via impegnate in spese ed investimenti legati all’emergenza CoVID-19 e che l’Asl AT continuerà a render noti.

“La raccolta fondi non si ferma – spiegano dall’ASL di Asti – le donazioni dirette al conto corrente aziendale crescono giornalmente e, con esse, anche le richieste cui far fronte per soddisfare i tanti bisogni dei pazienti e garantire la sicurezza ed il benessere del personale.

Lo sforzo che ci è richiesto è ancora importante e non sappiamo prevedere quando potremo dire di essere fuori da questa situazione emergenziale straordinaria, ma #Insieme possiamo farcela. GRAZIE”

PER DONAZIONE DIRETTA ALL’ASL AT ECCO IL CONTO CORRENTE:

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI – TESORERIA ASL AT

CODICE IBAN – IT 74 M 06085 10316 000000007783