Il Covid19 non ferma i riti palieschi di maggio

Anche se in forma ridotta a causa dell’emergenza sanitaria in corso, si terranno i riti palieschi legati alle festività patronali.

E quanto ha deciso il consiglio del Palio riunito in teleconferenza con il sindaco questo pomeriggio. Sabato alle 17, al Teatro Alfieri si terrà la stima dei due drappi del Palio opera quest’anno del maestro Ottavio Coffano. Alla cerimonia ovviamente saranno presenti solo gli estimatori. Martedì 5 maggio, festa patronale di San Secondo, si terrà la tradizionale messa con l’offerta del palio alla Collegiata alla presenza del sindaco e qualche autorità.

È difficile sapere se i drappi che verranno stimati potranno essere dati al vincitore della corsa 2020: al momento risulta molto difficile pensare a un evento delle dimensioni del Palio nel mese di settembre. Nelle prossime settimane quindi bisognerà decidere se disputare il Palio in modalità diverse dall’ordinario oppure pensare direttamente all’edizione 2021.

Nella foto, la Stima del Palio del 2019.