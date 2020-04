Il comune di Castell’Alfero distribuirà alle famiglie le mascherine prodotte e offerte dalla ditta Trascon

L’amministrazione comunale di Castell’Alfero comunica che, grazie alla generosità della ditta TRASCON, oltre mille mascherine facciali di cotone saranno distribuite alle famiglie del paese.

“La ditta Trascon, azienda presente da anni sul nostro territorio, ha risposto con estrema sensibilità alla richiesta del Comune intenzionato ad acquistare e fornire un prodotto riutilizzabile (in quanto lavabile) ai cittadini che devono uscire per andare a fare la spesa, recarsi in farmacia o in posta. L’azienda ha infatti prodotto e messo gratuitamente a disposizione tutte le mascherine” si legge nella nota del Comune.

Le mascherine imbustate, in settimana, saranno depositate una per famiglia direttamente nelle buche delle lettere dal Gruppo Alpini di Castell’Alfero e dai volontari della Protezione Civile.

“Ricordiamo che le mascherine non sono un dispositivo di protezione; l’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del Coronavirus, ma è indispensabile rispettare tutte le altre indicazioni (igiene delle mani, distanza tra le persone, uscire di casa per motivate esigenze,…)” prosegue nella nota del Comune che conclude “L’Amministrazione comunale ringrazia di cuore i titolari della ditta Trascom e i volontari impegnati nella distribuzione”.