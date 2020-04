Il Comune di Calosso vicino ai suoi abitanti: consegnate a tutti le mascherine

Anche il Comune di Calosso è operativo per garantire la sicurezza dei propri abitanti nella lotta contro il coronavirus. In questi giorni, gli amministratori comunali ed alcuni volontari hanno personalmente distribuito mascherine all’intera popolazione, acquistate con risorse proprie dell’ente.

L’attività di distribuzione è altresì servita per capire se, soprattutto nelle fasce più deboli ed esposte, come per esempio le persone anziane, le persone sole, vi fossero particolari esigenze o problematiche a cui porre immediato rimedio. Si tratta di un gesto molto importante reso affinché nessuno si senta solo in questo difficile momento.

Nel frattempo, a mezzogiorno in punto di martedì 31 marzo, anche il Comune di Calosso, come tutti i Comuni d’Italia, ha reso omaggio a tutte le vittime del Covid – 19. Il Sindaco Pierfrancesco Migliardi, la Giunta e l’intero Consiglio hanno osservato un minuto di silenzio, nella piazza centrale del paese, davanti al monumento dei caduti ed alla bandiera esposta a mezz’asta.

Un gesto altamente simbolico per manifestare il lutto di tutto il territorio e far sentire la vicinanza alle famiglie delle persone decedute oltre che onorare il sacrificio e l’ alto impegno professionale di tutti gli operatori sanitari . Un momento reso ancora più toccante e commovente dal sottofondo musicale del “silenzio fuori ordinanza” dalla tromba del maestro Mauro Pavese.