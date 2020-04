Il Comune di Calamandrana si unisce alle celebrazioni della 75a Festa della Liberazione

Il comune di Calamandrana ha aderito all’iniziativa “25 aprile: a distanza ma insieme” lanciata dal Comune di Baldichieri e sostenuta dalla Provincia di Asti.

Fabio Isnardi, sindaco di Calamandrana, ha voluto sottolineare come nella poesia scelta per quest’iniziativa, “Una sera di sole”, si ritrovi lo stesso impegno a cui tutti noi siamo chiamati in questa difficile emergenza sanitaria: resistere per riconquistare la nostra libertà individuale e di popolo.