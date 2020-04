Il Comune di Asti parte con le iscrizioni online ai nidi d’infanzia

A seguito del prolungamento delle disposizioni governative per le misure di contenimento della diffusione del Covid-19, anche i nidi d’infanzia della Città di Asti proseguiranno con la chiusura precauzionale dell’attività sino a data da destinarsi.

Sarà comunque possibile effettuare le iscrizioni per il prossimo anno educativo 2020-2021, attraverso le nuove procedure online che permetteranno la compilazione delle domande di iscrizione al servizio nidi d’infanzia del Comune di Asti per nuovi bimbi utenti e le richieste di conferma di iscrizione al nido per i genitori il cui minore ha già fruito del Servizio nel corrente anno educativo 2019-2020.

Le “nuove iscrizioni” e le “conferme di iscrizione” potranno essere effettuare on line sul portale del Comune di Asti , all’indirizzo:

https://net.comune.asti.it/cmsasti/servizionline/cittadini/pratiche/istanzeonline.aspx entro il 30/5/2020, dopo tale data sarà ancora possibile presentare solamente le istanze di iscrizione e le stesse verranno inserite fuori graduatoria e resteranno in coda come fuori termine.

Le iscrizioni presentate entro il 30 maggio vedranno la formulazione di una graduatoria basata sui criteri stabiliti dal regolamento comunale dei nidi d’infanzia e non sarà significativa la data di presentazione. Diversamente le domande presentate dopo tale termine (30/5/20) saranno accolte una volta inseriti i bimbi in graduatoria, previa disponibilità di posti.

Aiuta la compilazione delle istanze una guida alla compilazione online. Sono necessari per la compilazione il documento Isee 2020 e la regolarità del piano vaccinale del minore.

Il Sindaco Rasero e l’Assessore Pietragalla sottolineano come in questo momento, tanto delicato, occorra organizzarsi e continuare a pensare al futuro. L’attività dei nidi d’infanzia, seppur attualmente sospesa, continua la sua programmazione per ripartire, con ancora più entusiasmo, quando le condizioni permetteranno di riprendere le attività con la massima sicurezza per tutti.

Per informazioni sui nidi d’infanzia del Comune di Asti: – Servizio Istruzione e Servizi Educativi tel. 0141 – 399 439/495 dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.00

http://www.comune.asti.it/archivio2_aree-tematiche_0_61_14_9.html

http://www.comune.asti.it/pagina1001_servizi-educativi-scuola-e-famiglie.html