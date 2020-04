Il Comune di Asti assegna ore di assistenza “a distanza” agli alunni con disabilità certificata

L’emergenza epidemiologia da COVID-19 e le conseguenti azioni di contrasto adottate, hanno determinato la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il Comune di Asti ha ritenuto, in questo periodo di emergenza, di assegnare ore di assistenza “a distanza” agli alunni con disabilità certificata che durante l’anno scolastico fruiscono delle ore di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione.

Si è pertanto voluto ripensare la modalità di erogazione di un servizio non obbligatorio, nella convinzione che possa concorrere in modo significativo alla formazione dei bambini/ragazzi con disabilità, convinti che lo stesso sia particolarmente importante in questo periodo di allontanamento forzato degli alunni dalla quotidianità delle attività scolastiche; attività che talora vengono svolte con nuove modalità come quella della didattica on line che possono richiedere supporto e assistenza da parte di una terza persona, di norma un famigliare.

L’RTI Vedogiovane, a cui è affidato il servizio, verificherà con le scuole la fattibilità di azioni a supporto degli interventi di didattica a distanza avviati dalla scuola, al fine di poterli implementare e ottimizzare con l’attività delle assistenti alle autonomie che verranno svolte quasi esclusivamente nella modalità “a distanza”.

Il servizio di assistenza scolastica specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale è rivolto agli allievi diversamente abili psico-fisici o sensoriali, con disabilità gravi e gravissime, nonché pluriminorati, frequentanti le scuole statali della città di Asti.

Il Sindaco Rasero e l’Assessore Pietragalla commentano positivamente l’iniziativa, sostenendo ogni progetto che possa aiutare gli studenti con disabilità e le loro famiglie, attraverso misure di accompagnamento e di supporto, al fine di alleviare le difficoltà vissute in questo periodo di sospensione della didattica in presenza.