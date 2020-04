Il collagene: tutto quello che c’è da sapere

È la sostanza attualmente più gettonata nell’ambito dei prodotti per la bellezza e della medicina estetica; ruolo condiviso con l’acido ialuronico, altro nome ormai noto, spesso e volentieri presente nelle creme e nei cosmetici.

Malgrado questa diffusione capillare e la grande fama acquisita, non sempre si ha grande chiarezza sulla reale essenza del collagene. Di cosa si tratta esattamente? E a cosa serve? Vediamo nel dettaglio cos’è il collagene e quali utilizzi se ne possono fare.

Cos’è il collagene

Il collagene è una sostanza presente naturalmente all’interno dei tessuti connettivi della pelle: si tratta di una delle proteine più abbondanti che si annidano nel nostro organismo, chiamata a fungere da sostegno alla sua impalcatura, in modo da rendere più elastica e compatta la cute in concorso con altri componenti del derma.

Con il tempo la sua quantità tende a calare, dopo aver raggiunto un picco interno ai 25 anni. Già a partire dai 50 si iniziano a notare i segni sempre più evidenti lasciati dalla sua scarsità. Soprattutto se all’avanzare dell’età si mixano pratiche malsane come il fumo, l’inquinamento, uno stile di vita non adeguato o la prolungata esposizione ai raggi del sole.

Un fattore decisivo contro l’invecchiamento

Qual è il ruolo del collagene? Per capirlo meglio si deve sottolineare come proprio da questa sostanza dipendano lo stato della pelle, l’azione protettrice che la stessa è in grado di esercitare nei confronti degli organi, l’elasticità e il tono dell’epidermide, il mantenimento di una adeguata idratazione dei tessuti e il rafforzamento di ossa e tendini.

Proprio il fatto di essere il principale responsabile di tono e compattezza della pelle rende il collagene un fattore fondamentale nel processo di invecchiamento. La sua scarsità, con il passare del tempo, porta a fenomeni come la formazione di rughe e macchie sull’epidermide, perdita di luminosità, diminuzione di spessore dei capelli, minore forza nelle ossa, calo del tono muscolare e pronunciata fragilità delle unghie.

A questi fenomeni si accompagnano poi la degenerazione di articolazioni e tessuto connettivo, tali da riflettersi sulla velocità dei movimenti e sul dolore che ad essi può accompagnarsi.

Come rimediare alla mancanza di collagene?

Contro gli effetti dell’avanzata del tempo sono stati creati prodotti che cercano di ovviare alla sua scarsità. Una volta riscontrato il fenomeno, tramite un esame denominato collagenografia o collagenometria, si può cercare di porre un freno al processo rivolgendosi agli integratori a base di collagene, reperibili in commercio per ovviare alla sua carenza.

O in alternativa si può provare con i prodotti cosmetici che lo presentano in dosi variabili, sapendo però che in questo caso gli effetti possono essere abbastanza limitati.