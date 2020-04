Il CAI Asti organizza una tombola online solidale a Pasqua

IL CAI di Asti organizza una tombola solidale il lunedì di Pasqua alle ore 21. L’originale evento sarà coordinato dal consigliere CAI Davide Reita che seguirà i partecipanti e regolerà i ritmi del gioco.

La tombola solidale, fortemente voluta da tutto il Consiglio direttivo del CAI di Asti, ha l’intento di raccogliere i fondi necessari a chi si trova in prima linea all’Ospedale cittadino Cardinal Massaia. Gioco solidale a premi, frutto di donazioni e collette, il cui raccolto andrà totalmente devoluto in beneficenza.

“Il momento è veramente difficile. Come Sezione CAI di Asti abbiamo pensato di dare e darci una mano, a modo nostro, cercando di coinvolgere le socie, i soci e i simpatizzanti per sostenere e raccogliere fondi necessari a chi si trova in prima linea nel nostro Ospedale Cardinal Massaia.”, è l’incipit della lettera inviata ai soci e simpatizzanti dell’Associazione Astigiana.

La tombola si riunirà in modo virtuale tramite WhatsApp, per aderirvi alla è necessario iscriversi tramite questo link e predisporre il pagamento dell’acquisto delle cartelle tramite bonifico al conto corrente CAI Asti:

Beneficiario: Club Alpino Italiano – Sezione di Asti

IBAN: IT16P0608510300000000021095

Importo: € 10,00 a cartella (massimo n. 5 cartelle a partecipante)

Causale: Tombola solidale / nome e cognome del/dei partecipante/i.

Oppure: satispay (al numero 3331696083) o paypal al delegato Davide Reita.

Gioco aperto per un massimo di 200 cartelle e solo alle registrazioni effettuate entro le ore 18 di lunedì 13 aprile.

Una volta registrati si riceverà una conferma via e-mail della avvenuta registrazione alla quale saranno inviate le cartelle prenotate.

Sarà creato un gruppo Whatsapp con il nome “CAIASTISOLIDALE” con tutti i nominativi partecipanti alla TOMBOLA SOLIDALE più tre soci che avranno funzione di un addetto al sorteggio, un moderatore chat e un addetto alla verifica vincite.

I Premi:

nr.1 scaldacollo serigrafato CAI al primo ambo

nr.1 buono per una uscita Cai Asti in pullman al primo terno

nr.1 buono per un libro di montagna alla Libreria Mondadori – F.lli Marchia alla prima quaterna

nr.1 cofanetto con 3 bottiglie di vino offerte da MGM Mondo del Vino alla prima cinquina

nr.1 bollino annuale socio ordinario CAI alla prima tombola

L’intero ricavato verrà inoltrato alla Direzione Generale dell’ASL AT per l’acquisto di DPI (mascherine, guanti e camici monouso) o di altro materiale che possa essere necessario per l’Ospedale Civile di Asti “C. Massaia”.

Chi volesse partecipare anche nella colletta gratuita dei premi o per avere assistenza e richiedere informazioni potrà contattare i numeri: 3331696083 (Davide Reita) e 3292152396 (Daniela Gonella).