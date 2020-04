Il Bike Festival della Nocciola rinviato al 2021

L’Unione montana Alta Langa ha deciso di annullare l’edizione di quest’anno del Bike festival della nocciola a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. L’evento, organizzato in collaborazione con il Team Ciclismo divino e l’ente turismo Langhe, Monferrato e Roero, si sarebbe dovuto svolgere sabato 12 e domenica 13 settembre. «Troppe le incertezze in termini di salute pubblica e di possibilità operative per garantire un elevato standard organizzativo come quello che ha sempre contraddistinto l’evento dell’Alta Langa», dice il presidente dell’ente montano, Roberto Bodrito, che aggiunge: «Sappiamo di effettuare una scelta difficile, ma siamo altrettanto consapevoli che sia la decisione più opportuna per consentire a tutti di uscire da questa emergenza nel migliore dei modi».

Per chi si fosse già iscritto alla granfondo può chiedere il rimborso della quota versata o il trasferimento dell’iscrizione per l’edizione 2021: è necessario comunicare la propria scelta inviando una e-mail a info@bikefestivalnocciola.it.