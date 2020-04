E’ stato un 25 aprile diverso ma comunque intenso. Anche quello della Cgil di Asti che ha ospitato, sul terrazzo della sua sede di piazza Marconi, il capofanfara Giancarlo Maccario, della Fanfara dei Bersaglieri Roberto Lavezzeri di Asti, che ha eseguito “Bella Ciao” e il “Silenzio”.

Anche in questa occasione, nonostante non si siano svolte le tradizionali cerimonie del 25 aprile, attraverso le note suonate da Maccario sono stati intensamente ricordati gli uomini e le donne che hanno dato la propria vita nella lotta di liberazione, così come è stato rivolto il “grazie” a ha contribuito alla Libertà dell’Italia, alla nascita della Costituzione e di una Repubblica italiana unica ed indivisibile.

Ecco a voi le note intense della tromba di Giancarlo Maccario.