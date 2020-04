I sindacati scrivono al Prefetto di Asti: “Interventi urgenti presso le R.S.A. della Provincia”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata da FP-CGIL ASTI, CISL FP ASTI e UIL FPL ASTI al Prefetto di Asti-

PREFETTO DI ASTI

Ill.mo Dott. Alfonso TERRIBILE

E p.c. COMMISSARIO ASL AT

SEDI DI ASTI

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI PRESSO R.S.A. DELLA PROVINCIA DI ASTI.

Con la presente Cgil fp, Cisl fp e Uil fpl chiedono alla Spettabile in indirizzo di farsi interprete nei confronti della unità di crisi della Regione Piemonte della urgente necessità di intervento, con tutti i mezzi disponibili, atti a garantire la salvaguardia dei pazienti e del personale delle case di riposo RSA del territorio della Provincia di Asti.

Sull’esempio di alcuni interventi già effettuati, ad esempio presso le Case di Riposo di Tonco e Portacomaro, vanno estese a tappeto identiche modalita:

intervento di pulizia e sanificazione straordinarie, tamponi, monitoraggio da parte di personale sanitario virologo, medici infermieri.

Vanno altresì ricercate tutte le possibili modalità per il reperimento di personale, sopratutto O.S.S., visti i numerosi casi di positività riscontrati nelle varie case di riposo.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti

FP-CGIL ASTI R. GABRIELE

CISL FP ASTI S. MELIS

UIL FPL ASTI D. PENSO