I ringraziamenti e gli auguri speciali di Aido Piemonte

Riceviamo e pubblichiamo

La Santa Pasqua è ormai alle porte ed i messaggi augurali 2020 saranno tutti improntati alla salute ed alla vita.

Ecco allora che l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Piemonte che da 47 anni opera in ambito sanitario, vuole esprimere un pensiero di vicinanza a chi in questi giorni è in campo per riportare la normalità nel nostro paese.

Il nostro grazie vogliamo che arrivi in primis a tutti i sanitari che in prima linea stanno combattendo una battaglia dura ed impegnativa, ma anche alle forze dell’ordine, ai dipendenti degli enti di credito, delle poste italiane, della filiera alimentare e produttiva, ai tanti sindaci ed autorità che ai vari livelli dispongono e coordinano l’emergenza sanitaria.

“Siamo particolarmente vicini alla Croce Rossa Italiana con cui abbiamo siglato un documento di collaborazione ed affiancamento” dice il Segretario AIDO Nazionale Gianfranco Vergnano a cui fà eco il Presidente AIDO Piemonte Valter Mione – “I dirigenti della nostra associazione, seppur nel rispetto delle disposizioni di governo, è operativa in virtù della forza della rete con Sezioni Provinciali e Gruppi Comunali validamente in campo grazie ai supporti mediatici: anche a loro va il nostro grazie”.

Ecco allora che AIDO Piemonte al grazie vuole affiancare una piccola sorpresa pasquale chiaramente “digitale”: due immagini legate allo sport.

AIDO è legato a doppia mandata con tante e differenti discipline sportive perché è sinonimo sì di sudore ed impegno, ma anche di salute e di forma. E proprio perché la vita è fatta di sudore ed impegno, siamo certi che questi termini stimoleranno ad un ritorno alla normalità tanto attesa, quanto desiderata.

E’ questo l’augurio che AIDO rivolge ai malati in lista d’attesa per un trapianto, a chi ha ricevuto “il dono” ed a tutti coloro che in un letto di ospedale od in quarantena a casa spera in una nuova vita: buona Pasqua!