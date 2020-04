“I pc distribuiti ai bimbi delle primarie del 5° Circolo di Asti acquistati con fondi ministeriali o della scuola”

Riceviamo e pubblichiamo.

A seguito dell’articolo pubblicato su “ATNEWS” del 20 aprile 2020 dal titolo Scuola, con la sinergia tra Open Lab e Bimbisvegli più portatili a disposizione del 5° Circolo di Asti (clicca QUI), si precisa quanto segue:

– Le famiglie che ne hanno fatto richiesta, utenti della Direzione Didattica del V Circolo, stanno ricevendo in questi giorni un pc portatile o un tablet, a seconda delle disponibilità. Tale distribuzione avviene, in modo ufficiale, in presenza della Dirigente Scolastica e con compilazione di regolare contratto di comodato d’uso;

– I pc forniti agli alunni sono stati acquistati con i fondi ministeriali giunti nel mese di marzo come annunciato dal D.L. del 17 marzo 2020, n° 18 (punto III Strumenti per la Didattica a distanza, art. 120);

– Altri pc (la richiesta è stata superiore alla possibilità di acquisto) sono stati individuati tra quelli già in possesso dall’istituzione scolastica;

– In questo anno scolastico sono stati presi contatti con il signor Oscar Pastrone, referente dell’impresa sociale OpenLab, disponibile a collaborare con tutte le scuole, oltre che con il V Circolo, nell’intento di intraprendere una proficua cooperazione anche sul piano formativo. Il meritorio progetto di OpenLab, che prevede il recupero di notebook da ricondizionare in modo da attrezzare con i necessari device tutti i bambini per la didattica a distanza anche in prospettiva del prossimo anno scolastico, che probabilmente avverrà in parte in presenza in parte a distanza, si sta formalizzando in questi giorni e pertanto si deve ancora essere adeguatamente pianificato ed essere concretamente declinato in azioni.

– È invece corretto il fatto che OpenLab, alcuni mesi fa, ha donato al maestro Giampiero Monaca, facente parte della Direzione Didattica V Circolo, circa cinque device ricondizionati, che il maestro ha messo a disposizione dei bambini del plesso di scuola primaria di Serravalle d’Asti (il quale fa parte di codesta direzione didattica).

La dirigente scolastica

Graziella Ventimiglia