Asti, domani i bus della linea A di Asp cambiano percorso

Giovedì 30 aprile, in seguito alla chiusura per lavori stradali di via Pietro Micca, nella carreggiata in direzione corso Dante, l’autobus della linea A subirà una variazione di percorso.

Saranno soppresse le fermate di corso Volta, di fronte alla Casa di Riposo Città di Asti, e di via Pietro Micca, di fronte all’ex clinica San Secondo, sostituite dalle fermate provvisorie di via Monte Rainero e corso Dante, all’angolo via Verdi.

Per informazioni: tel. 0141.434711 (Movicentro), sito www.asp.asti.it e App AstiSmartBus.

Nella foto, un autobus della flotta di Asp