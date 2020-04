Guardiaparco in campo per evitare assembramenti sul territorio astigiano

Le recenti disposizioni regionali e nazionali, relative agli accorgimenti da adottare e alle norme da rispettare per contenere la diffusione del COVID-19, hanno imposto misure di restrizione severissime.

Anche i Guardiaparco dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano in questi giorni di festività sono impegnati nella prevenzione degli assembramenti nei Parchi .

Il personale di vigilanza, rigorosamente rispettando le norme per il contenimento del virus Covid-19, sono perciò in servizio per il controllo del territorio di competenza, in particolare in quelle aree che normalmente sono frequentate da molte persone.

Si ricorda infatti che, anche a seguito dell’ultimo decreto emanato dal Presidente della Regione Piemonte (n. 39 del 6 aprile 2020), è stato ribadito il divieto di ingresso in parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici, così come vige il divieto di svolgere all’aperto qualsiasi attività ludica e ricreativa, nonché qualsiasi attività motoria, anche singolarmente, con OBBLIGO di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.

Per questo, come già avviene da alcune settimane, i Guardiaparco continueranno ad operare per prevenire gli assembramenti e per garantire il rispetto delle norme che vietano l’ingresso nei parchi.

Non saranno pertanto possibili grigliate, pic-nic, scampagnate e altre attività tipiche di questo periodo di feste, né in spazi aperti né in spazi cintati, dove i divieti sono ripetuti nei vari punti di accesso.

Si ricorda inoltre che a seguito dell’inconsueta e persistente siccità primaverile, torna in vigore lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi.