Grande successo per l’iniziativa “All Together VS Coronavirus”

All Together VS Coronavirus – Tutti insieme contro il Coronavirus è un progetto ideato da Voce Spettacolo che ha coinvolto numerosi artisti, i quali hanno aderito spontaneamente all’iniziativa lanciata per sensibilizzare tutti a rimanere a casa in questi ultimi giorni di quarantena, proprio quelli più difficili.

Il video è andato in onda in prima visione ieri sera alle 22:00 su tutti i canali social di Voce Spettacolo: Facebook, Youtube e Instagram, registrando un grande successo di pubblico.

30 secondi ciascuno per raccontare la quarantena, non solo dall’Italia, ma anche da Los Angeles, New York, Parigi, Austria, ognuno a casa propria. Era questa l’idea di Walter Nicoletti, attore, produttore e fondatore di Voce Spettacolo.

E i nomi di tutti gli artisti che hanno preso parte all’iniziativa vengono mostrati rigorosamente in ordine di apparizione: Panna Porzio (Showman), Antonella Salvucci (Attrice, Presentatrice), Eleonora Pieroni (Attrice, Presentatrice – New York), Giulia Di Quilio (Attrice), Silvia Kal (Attrice – Los Angeles), Renato Caruso (Chitarrista), Irene Antonucci (Attrice), Francesco Di Silvio (Produttore Cinematografico), Nino Tortorici (Avanti Un Altro), Veronica Lo Forte (Attrice, Doppiatrice), Cristiano Turato (Cantante), Hannes M. Schalle (Produttore Cinematografico), Joanna Longawa (Giornalista Trendy Art Of Living – JL Interviews), Pamela Quinzi (Influencer, Fondatrice “The Cinderella of New York”), Valentina Gemelli (Attrice), Paola Lavini (Attrice), Anton Evangelista (Regista e Produttore – New York), Bruno Santarsieri (Cantante), Jose Alberto Hermosillo (Critico Cinematografico, Fondatore Festival L.A. – Los Angeles) Claudia Conte (Attrice, Scrittrice), Ciaro – Giulia Ciaroni (Cantante), Anna Bonavista (Presidente Premio Vivaldi), Laura Spimpolo (Attrice), Vicky Maria Catalano (Attrice), Berta Corvi (Il Collegio 2) Rosmy (Canante), Richi Rossini (Cantante), Matteo Macchioni (Tenore), Barbara Cavaleri (Cantante), Giuliana Santangelo (Cantante), Franco J Marino (Cantante), Brunella Lamacchia (Attrice), Pino Scotto (Cantante).

Conclude il video l’iniziativa presentata dai musicisti Gabriele Ciambrone e Luca Balduzzi sulle note della canzone “Buonanotte all’Italia” di Luciano Ligabue, realizzato grazie alla partecipazione di 14 artisti, tra cui Davide Civaschi, storico chitarrista della band Elio e le storie tese, e le cui risorse raccolte saranno destinate a Cesvi Onlus, Fondazione presente in Africa, Asia America Latina con progetti sempre innovativi che consentiranno di consegnare al nosocomio il materiale di cui si necessita per far fronte all’emergenza Covid-19. (Con il supporto dell’Ufficio Stampa TP Blondes Management di Patrizia Faiello).

La speranza per tutti è di tornare presto a quella routine che un tempo annoiava e di cui oggi si sente una terribile mancanza.