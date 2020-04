Grana, alla Casa di Riposo 27 positivi: il sindaco chiede la zona rossa

Nella giornata di Pasqua, domenica 12 aprile, a Grana sono stati effettuati i tamponi a tutti gli ospiti della Casa di Riposo Colli Divini.

Nella struttura, infatti, si erano verificati nei giorni scorsi casi di positività (clicca QUI per l’articolo relativo); oggi sono arrivati gli esiti che hanno visto risultare positivi 27 pazienti sui 28 testati.

Appresi i risultati degli esiti dei tamponi, il sindaco del paese astigiano, Cristiano Gavazza, ha subito fatto richiesta al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, di attenzionamento con zona rossa.

Di seguito il suo messaggio ai cittadini:

Cari Granesi,

questa mattina abbiamo avuto gli esiti dei tamponi effettuati sui 28 pazienti della casa di riposo di Grana.

Sono risultati positivi 27 pazienti. E’ di oggi la notizia che nei prossimi due giorni saranno sottoposti al test anche gli operatori socio sanitari.

In via preventiva, vista come la situazione è precipitata nelle ultime 24 ore, soprattutto per tutelare la vostra salute, questa mattina è stata inviata alla Regione Piemonte una richiesta di attenzionamento con zona rossa .

E’ stata una decisione difficile, coscienti delle difficoltà che tutti stanno affrontando, ma inevitabile, in quanto il numero dei contagiati è troppo alto: La salute pubblica è il bene più prezioso dell’umanità.

Attendiamo al più presto la risposta o le direttive del Presidente Cirio.