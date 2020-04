Govone, medici e infermieri dall’ASL Alba Bra per supportare la Casa di Riposo

Cresce ancora il numero dei positivi nel paese di Govone. In una comunicazione del Sindaco di oggi, mercoledì 8 aprile, Elio Sorba informa i compaesani di aver ricevuto dall’ASL i risultati degli ultimi tamponi effettuati, tutti riconducibili alla Casa di Riposo San Carlo, che porta a 38 i casi positivi in paese.

Nel frattempo, in seguito alla situazione drammatica che sta vivendo la struttura da 44 posti, dove si susseguono decessi e ricoveri presso gli ospedali della zona, in particolare in quello di Alba, l’ASL CN2 Alba Bra è intervenuta, dopo la richiesta da parte del Sindaco, mandando del personale sanitario a supporto, due medici e due infermieri, al fine di contenere i disagi causati dalla diffusione del Covid-19 scatenatosi negli ultimi dieci giorni.

Si fa inoltre sempre più pressante l’appello del primo cittadino a tutti gli abitanti ribadendo: “l’assoluta importanza di non uscire di casa se non in casi strettamente necessari e rispettare le norme di sicurezza previste in questa situazione” e ricordando “di utilizzare sempre mascherina e guanti quando è necessario uscire”. Ricordiamo che nei giorni scorsi, in tutto il paese sono state distribuite mascherine di protezione.