Gli auguri di Buona Pasqua del Comune di Calosso (Video)

In questo difficile momento storico la Santa Pasqua assume una dimensione inedita e per certi aspetti inusuale. Per questo, l’Amministrazione Comunale di Calosso ha realizzato per gli auguri, ovviamente non solo rivolti ai calossesi, un breve video. Un piccolo e semplice momento di riflessione per una Pasqua diversa. La speranza è quella che tutto finisca presto e, per quanto possibile, nel modo migliore per tutti.

“Immagini di un territorio che presto, almeno questo è l’augurio che ci facciamo, tornerà ad animarsi di turisti in cerca di ottimi vini, di piatti della nostra cucina, della nostra cultura, della nostra storia e, perché no, dell’amicizia della nostra gente. – è il commento dell’Amministrazione. – In questo spirito pasquale, avvolto di tristezza da “emergenza coronavirus”, tutte le Associazioni presenti sul territorio di Calosso hanno contribuito, a vario titolo, a promuovere aiuti concreti ed atti di beneficenza.”

Inoltre, alcuni benefattori Calossesi hanno voluto, insieme ai volontari della Biblioteca e al Gruppo Alpini, anche far giungere in ogni famiglia di Calosso una colomba, simbolo di pace, concordia e speranza; una colomba per auspicare la fine della guerra contro il nemico invisibile.