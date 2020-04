Gli appuntamenti della Settimana Santa con la Pastorale Giovanile di Asti

In questo momento di distanziamento sociale ma anche così centrale per la fede il tentativo è quello di stare insieme, uniti, nella preghiera. La pensa così la Pastorale Giovanile di Asti che ha organizzato un denso calendario di appuntamenti on line in occasione della Settimana Santa. “Un modo per essere sempre connessi e nutrire la nostra speranza”, ha commentato don Rodrigo Limeria, responsabile della Pastorale.

Per questo, in parallelo alle celebrazioni del vescovo “a porte chiuse” ma in diretta su Youtube sul canale YouGazzetta, la Pastorale Giovanile ha voluto affiancare un’altra serie di eventi dedicati ai giovani che verranno trasmessi sul canale Youtube Pastorale Giovanile Asti.

Si parte questa sera alle 21, con l ‘adorazione guidata alla comunità cattolica Shalom. Un momento per tenere viva, in via telematica, la spiritualità del triduo pasquale che i giovani erano abituati a vivere nelle proprie parrocchie. Per partecipare alla preghiera serviranno tre elementi: una candela, la bibbia e un quaderno per gli appunti.

Domani 10 aprile, Venerdì Santo, l’appuntamento è alle 15 quando sul canale Pastorale Giovanile Asti verrà mandata on line la narrazione della passione secondo Giovanni, una narrazione a più voci realizzata dai ragazzi delle parrocchie della Diocesi, accompagnata dalla preghiera finale del vescovo Marco.

Sabato Santo, alle 17, invece ci sarà la meditazione, con canti, in preparazione alla veglia pasquale, che terminerà con gli auguri dell’equipe della Pastorale Giovanile.

A questo ricco calendario si aggiunge anche la pubblicazione, sempre sul canale Pastorale Giovanile Asti, del video-racconto del pellegrinaggio che i giovani hanno vissuto in Terra Santa a inizio anno. Il documentario realizzato dall’equipe tecnica composta da Alessio Brachini, Matteo Ruffinengo e Lorenzo Giaretto, verrà messo on line lunedì 13 aprile, giorno di Pasquetta, alle 12.