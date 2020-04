Gestire in modo facile i bilanci con un software di contabilità semplificata

Il bilancio delle aziende è sempre un momento complesso e che richiede molto tempo e pazienza, per incrociare i dati e accertarsi che tutti gli elementi combacino alla perfezione.

Per ridurre i tempi di esecuzione e monitorare l’andamento della società nel tempo è possibile utilizzare un software di contabilità semplificata, un sistema automatico che esegue i calcoli con i dati forniti dal cliente.

Tali sistemi sono efficaci e semplici da utilizzare: scopri i vantaggi del software contabilità !

Come si compila un bilancio aziendale

Il bilancio aziendale è un’analisi periodica di tutte le entrate e le uscite, delle spese e dei guadagni ottenuti nell’arco di tempo studiato. Stilare a mano un bilancio può essere un’operazione molto lunga, e soprattutto sottoposta a eventuali errori e sbagli involontari, che vanificano la correttezza del documento. L’uso di un software per la contabilità semplificata permette, con diversi strumenti, di effettuare raccolte di dati, analisi e verifiche incrociate in meno tempo e con un minor dispendio di risorse, che possono essere riorientate in modo più produttivo in altri settori e progetti.

Le caratteristiche più importanti di un sistema di contabilizzazione automatico

Esistono alcune caratteristiche generali che ogni programma di contabilità facilitata dovrebbe possedere per essere pienamente efficiente e rispondere in modo intuitivo e pratico alle esigenze dei clienti che decidono di approfittare delle sue potenzialità:

– Flessibilità: a prescindere dallo sviluppatore del software (ne esistono molti e altrettante tipologie, più o meno indicate per questa o l’altra società) è necessario che la schermata e le analisi possano essere flessibili e modellabili sulle esigenze del cliente; per esempio, se l’azienda è giovane e aperta da poco tempo sarà necessario accedere più rapidamente e tenere sotto controllo con maggiore frequenza e puntualità le spese.

– Facilità d’uso: un software di contabilità semplificata deve, appunto, semplificare le altrimenti lunghe e dispendiose operazioni necessarie al bilancio. È necessario che la schermata sia facile da utilizzare, intuitiva, che i comandi siano immediati da comprendere e che riportino a tabelle, schemi e grafici semplici da leggere e modificare con i dati necessari. Poter inserire file allegati alle analisi (come ricevute di pagamenti, bonifici, fatture) è un valore aggiunto fondamentale al software, che permette di non dover trascrivere i dati dall’originale prima di inserirli nel programma.

– Personalizzazione: a diverse aziende corrispondono diverse esigenze, temporanee o permanenti, per la gestione della contabilità. Un’azienda che può lavorare con un cliente alla volta, esaurendo la sua richiesta e poi passando alla successiva, richiede un’analisi meno incrociata di un’azienda che coordina al tempo stesso un maggior numero di progetti e deve far combaciare le esigenze di ognuno con le proprie possibilità, i tempi, i budget. La possibilità di personalizzare i comandi e le analisi è fondamentale per avere uno sguardo d’insieme chiaro ed intuitivo sulla situazione generale, per intervenire prima che si creino criticità che diventerebbero difficili da gestire se trascurate.

La formazione

Come detto, un buon software di contabilità personalizzata dovrebbe essere il più possibile semplice da utilizzare. Non va però sottovalutata la necessità di formare il proprio personale addetto ad un suo uso corretto, non solo per evitare di commettere errori nell’uso, ma anche per sfruttare appieno tutte le potenzialità del programma, alcune delle quali potrebbero non essere immediatamente disponibili.

Generalmente, le aziende produttrici di programma di contabilità mettono a disposizione anche corsi di formazione di vario genere per insegnare ai propri acquirenti un uso corretto e performante dei propri prodotti.