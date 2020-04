Fratelli d’Italia Asti: “Solidarietà ai supermercati chiusi la mattina di Pasqua”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Fratelli d’Italia Asti.

OGGETTO: SOLIDARIETA’ AI SUPERMERCATI CHE RESTERANNO CHIUSI A PARTIRE DALLA MATTINA DI PASQUA – SOLIDARIETA’ SINDACALE – INVITO AI CONSUMATORI DI NON ANDARE A FAR COMPERE IL GIORNO DI PASQUA. (misure restrittive Covid-19).

In merito in quanto citato in oggetto il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia vuole sottoporVi la seguente riflessione da condividere con le maggiori testate giornalistiche locali.

Per ripartire serve che il contagio da Covid-19, volgarmente Coronavirus, finisca. Serve limitare ogni occasione di espansione dell’epidemia in corso.

L’azione dell’Amministrazione Comunale di Asti, dove Fratelli d’Italia è presente con Il Vice Sindaco e Assessore al Commercio, al fine di chiudere tutti gli esercizi commerciali della media e grande distribuzione nel giorno di Pasqua e Pasquetta ha portato la Regione Piemonte a prendere una Ordinanza di chiusura almeno dal pomeriggio di Pasqua.

Peccato che non si abbia avuto più coraggio ma almeno sulla città si può capire che l’effetto si è avuto. Diverse catene di grande e media distribuzione hanno comunicato che in quei giorni saranno chiuse anche a partire dal mattino.

Per quelle che sceglieranno di rimanere aperte va la nostra solidarietà ai lavoratori ai quali però comunichiamo che i sindacati hanno proclamato lo sciopero proprio per il giorno di Pasqua.

Quello che noi come partito a tutti i cittadini che hanno a cuore la propria città oltre che la salute propria e quella pubblica è quella di fare lo sciopero dei consumatori ed astenersi dal recarsi a fare acquisti la mattina di Pasqua.

GIACOMINI LUIGI – Capogruppo Fratelli d’Italia

CIRONE FEDERICO – Consigliere Comunale

BASSI PAOLO – Consigliere Comunale