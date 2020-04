Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra: fornite protezioni per almeno un mese di mascherine lavabili

Il lavoro, la solidarietà, l’impegno di chi ha creduto e crede nella Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra crescono nell’emergenza, non soltanto con l’apertura del Nuovo Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” a Verduno. Oltre agli operatori sanitari dei reparti Covid-19 di Alba e Verduno, a fronteggiare in prima linea il virus, restando a disposizione e supportando le famiglie e i malati, vi sono i Medici di Medicina Generale e i Pediatri dell’Asl Cn2.

La Fondazione vuol far sentire loro la sua vicinanza e un sentito ringraziamento consegnando a oltre 120 medici di famiglia e pediatri, a partire da oggi martedì 14 aprile, un kit di 10 mascherine lavabili acquistate grazie alla generosità di tanti cittadini.

“Sono in consegna continua i Dispositivi di Protezione Individuale acquistati grazie alle donazioni ricevute (mascherine, tute, guanti, etc…), ad integrazione di quelle in dotazione da parte della Regione e dell’Asl Cn2 per i reparti COVID di Alba e Verduno. Ma oggi, la Fondazione si propone di fronteggiare l’emergenza COVID-19, andando incontro ai suoi medici e pediatri che per primi supportano la popolazione sul territorio, fornendo loro un kit di mascherine lavabili per proseguire le attività ambulatoriali seguendo le indicazioni del Governo, della Regione e dell’Asl Cn2 in sicurezza. Ancora più di ieri, la solidarietà di chi ha creduto nel nostro lavoro potrà contribuire a salvare vite umane” – commentano Bruno Ceretto Presidente e Luciano Scalise Direttore della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra.