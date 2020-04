Fase 2 Piemonte, tra le priorità la riapertura degli asili nido

La task force coordinata dal Politecnico di Torino sta lavorando per organizzare la Fase 2 in Piemonte, con la riapertura progressiva delle imprese. Proprio per questo, non è da sottovalutare il fatto che le famiglie di lavoratori dovranno fare i conti con i bambini a casa da scuola.

“Stiamo lavorando con l’Ufficio Scolastico Regionale e con nuovi esperti – è quanto ha spiegato all’ANSA Piemonte ieri il rettore Guido Saracco – per programmare la ripartenza degli asili nido, possibile già a giugno, e per prevedere dei luoghi che i bambini possano frequentare nel periodo estivo mentre i genitori lavorano. Pensiamo a delle microcomunità di famiglie.”

Un orientamento confermato anche dal Presidente della Regione Alberto Cirio che questa mattina ha confermato ai microfoni di Rai Radio 1 l’ipotesi allo studio in Piemonte di riaprire gli asili nido: “Non possiamo non pensare alle famiglie che, se tornano a lavorare, non sanno dove mettere i bambini. Questo è un dovere istituzionale e morale, lo dico anche da papà. Non possiamo pensare che ripartano le aziende senza che riparta la possibilità di far guardare i bambini durante l’orario di lavoro”.