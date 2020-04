Estrattori di succo a freddo: ecco perché sono i migliori

Sul mercato degli estrattori di succo esistono tantissimi prodotti simili tra cui è difficile scegliere se non sei troppo pratico di questo genere di elettrodomestici. Se sei in procinto di acquistarlo perché hai deciso di dare una svolta alla tua alimentazione e hai deciso di voler introdurre maggiori quantità di frutta e verdura dovresti scegliere un vero estrattore di succo. Per ottenere i benefici dei succhi realizzati con gli estrattori dovrai orientare la tua scelta d’acquisto preferibilmente verso l’estrattore di succo a 40 giri. Si tratta di un dispositivo ideato appositamente per separare delicatamente i succhi dalla polpa e dalla buccia, dotato di un meccanismo di funzionamento che lavora a freddo.

Come funziona l’estrattore di succo a freddo?

L’estrattore di succo a freddo funziona con un potente motore di alta qualità che effettua una spinta sulla coclea senza creare surriscaldamenti. Il motore è la componente più importante e in commercio trovi modelli che lavorano ad induzione o a spazzole. Gli estrattori di succo a freddo migliori sono quelli che lavorano con i motori AC, ad induzione, e che raggiungono un numero di giri compreso tra i quaranta e gli ottanta. Con questa velocità si ottiene un rendimento ottimale e i succhi sono lavorati a temperature basse.

L’estrazione a basse temperature non altera le proprietà nutritive delle proteine contenute all’interno dei vegetali che sono notoriamente sensibili sia alle lame che alle fonti di calore. Ovviamente gli estrattori a basso numero di giri non sono tutti uguali e potrai scegliere modelli anche leggermente superiori per il motivo che ti spieghiamo qui di seguito. Un estrattore che gira a quaranta giri al minuto necessita di un motore meno potente di uno che lavora ad ottanta giri al minuto ma il risultato è più o meno lo stesso. Nel primo caso l’estrazione è più lenta mentre nel secondo caso l’estrattore di succo lavora più celermente. Molto semplicemente gli estrattori a freddo lavorano tra i quindici ed i venti gradi e questa temperatura riduce il rischio di cottura e di ossidazione dei nutrienti. Solitamente sono anche chiamati Slow Juicer e sono diversi dagli altri proprio per questa particolare caratteristica.

L’importanza della coclea

La coclea è un altro pezzo fondamentale dell’estrattore di succo. In commercio trovi modelli a coclea orizzontale e verticale ma anche tipologie più costose, solitamente professionali, che sono dotati di coclee doppio albero orizzontale. Quella orizzontale singola è ideale per estrazioni di vegetali più fibrosi, come le verdure a foglia.

Le coclee singole verticali, invece, sono generalmente più diffuse e più “commerciali” perché hanno un design meno ingombrate ma risultano più complesse da pulire. Infine le coclee doppie ad albero orizzontale hanno una resa massima e sono solitamente più costose perché realizzate in acciaio inox e destinate a estrattori di succo professionali. Gli estrattori a freddo destinati ad un uso domestico sono reperibili con tutte e tre le forme di coclea e la differenza di prezzo è influenzata dalla qualità di quest’ultima ma anche dalla potenza del motore.

Per evitare di sovraccaricare il motore e la spinta eccessiva della coclea i migliori estrattori di succo a freddo sono dotati di funzione “reverse”, ovvero del comando di girare al contrario per liberare la coclea intasata dalla parte fibrosa dei vegetali. Questa funzione evita il surriscaldamento del motore e assicura una resa migliore rispetto alla qualità dei succhi estratti.

Quindi come valutare un buon estrattore di succo a freddo?

Non ragionare mai esclusivamente in base al prezzo perché quando compri un elettrodomestico devi ragionare in virtù dell’investimento nel tempo. Se compri un modello low-cost eccessivamente economico questo sarà destinato a danneggiarsi in poco tempo, soprattutto se realizzato con plastiche scadenti. Tieni presente piuttosto il rapporto qualità prezzo, confrontando più modelli tra loro per potenza del motore, qualità della coclea, dimensione dei filtri e materie di fabbricazione.

Quando avrai individuato e selezionato due o tre modelli che più ti interessano dovrai iniziare a valutare il rapporto qualità/prezzo confrontando i pro e i contro di ognuno. Per aiutarti ulteriormente nella scelta leggi con attenzione le recensioni di chi ha già acquistato e soffermati su quelle dettagliate, corredate da informazioni minuziose e possibilmente anche da fotografie dimostrative. Non cedere alla tentazione di accaparrarti l’affare più economico perché l’estrazione dei succhi è un’operazione delicata e che, nel lungo periodo, mette a dura prova le componenti dell’elettrodomestico. Meglio spendere qualcosa in più una volta sola che ritrovarsi a spendere in sostituzioni, riparazioni ecc…Non trovi?