Esce “Mezzanotte a Parigi” primo inedito degli Autobuskers

Esce mercoledì 8 aprile “Mezzanotte a Parigi”, il primo brano inedito degli Autobuskers.

La band, nata nell’estate 2017 sulle colline del sud astigiano e formata da amici di una vita con l’amore per la musica, si è da subito distinta per la propria autoironia e irriverenza portando in diverse piazze italiane, e non solo, i classici della musica leggera italiana, ma rivisitati a modo loro. Coinvolgente, divertente e spumeggiante si è distinta in contesti che vanno dal Ferrara Busker Festival a Collisioni come un gruppo affiatato che sa far ballare le persone aggregandole superando le barriere fra le generazioni con mash up di brani come: “Fuori dal tunnel” di Caparezza che però suona come “Hit the Road Jack” di Ray Charles oppure “Felicità” di Al Bano e Romina che sembra “Under Pressure” dei Queen.

L’emergenza che stiamo vivendo ha portato all’annullamento della tournée in Puglia, prevista per il periodo pasquale, e anche i live futuri sono in standby. Per questo motivo i quattro hanno autoprodotto e registrato un brano inedito, dalle sonorità differenti. “ Mezzanotte a Parigi” è una classica ballata all’italiana che parla di Silvia, una donna dal passato travagliato che si trova a Parigi per la prima volta.

“La canzone è un esperimento, sperando che sia di buon auspicio per il futuro.” – è il commento degli autori – “Ti porto a ballare su ciò che non c’è… “