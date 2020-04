EQSG ed Euro Master Evolution consegnano le loro prime 1.000 mascherine alla Protezione Civile di Asti

Venerdì 17 aprile, presso gli uffici dell’azienda EQSG di Asti, EQSG ed Euro Master Evolution di Sommariva del Bosco (Cuneo) sono state consegnate alla Protezione Civile di Asti le prime 1.000 mascherine chirurgiche realizzate grazie alla loro nuova partnership, nata dall’amicizia tra le nuove leve dei due gruppi: Chiara Malfatto, responsabile creativa di EQSG, e Alberto Olivero, designer di Euro Master Evolution, hanno infatti deciso di unire le forze delle aziende di famiglia per rispondere alle crisi sanitaria ed economica dell’epidemia da coronavirus che nella sola città di Asti ha causato oltre 120 vittime (sono invece 1.100 contagi accertati). Euro Master Evolution si è occupata delle produzione delle mascherine, EQSG né è distributore esclusivo.

“È una partnership di cui sono molto orgoglioso, nata quasi per caso, da un amicizia di lunga data tra me e Chiara. Ci siamo ritrovati dopo aver scoperto di abitare da alcuni mesi l uno di fronte all altro nel centro di Asti”, dichiara Alberto Olivero, designer di Euro Master Evolution. “È importante in questo momento dare il nostro contributo per rispondere a questa situazione emergenziale per la nostra città e le nostre aziende”.



“In questa fase così critica è necessario rimboccarsi le maniche e mettere le nostre competenze e la nostra passione al servizio della salute degli altri”, spiega Chiara Malfatto, responsabile creativa di EQSG. “Questa epidemia segnerà la nostra generazione e non potevamo rimanere immobili”.



Lunedì 20 aprile verranno consegnate come donazione un migliaio di mascherine alla ASL di Asti, che dopo aver ricevuto le campionature le ha testate e ne ha deliberato la piena idoneità.

EQSG è un gruppo leader nella creatività e nel settore promozionale. Opera in tutto il mondo nel promozionale, publishing, loyalty, consolidando clienti leader nei più importanti settori merceologici aiutandoli a ideare nuovi concept con forme e modelli innovativi e originali, sviluppando e realizzando articoli di qualità e assicurandone la conformità e la sicurezza dei prodotti. L’attività produttiva viene ispezionata con l’emissione di report periodici in ottemperanza dei principi stabiliti dalle certificazioni ISO 9001 e SA8000.

Euro Master Evolution è un’azienda con oltre 40 anni di esperienza nel settore automotive e ferroviario, con conoscenza approfondita di materiali quali i tessuti non tessuti e la loro lavorazione. Unisce la passione per la ricerca, la velocità di innovazione di una realtà artigiana alla capacità produttiva di un’industria. Conoscendo i materiali e i processi di cucitura tecnica e termoformatura, Euro Master Evolution ha sviluppato il progetto di una mascherina ad uso medico con le specifiche più idonee, le necessarie certificazioni e garantendo la qualità come parte integrante del proprio sistema di qualità certificato ISO 9001-2015.

Nella foto, da destra a sinistra: Marco Bassi (direttore commerciale di Euro Master Evolution), Chiara Malfatto (responsabile creativa di EQSG), Danilo Baggio (Protezione Civile), Fabio Malfatto (CEO di EQSG), Alberto Olivero (designer di Euro Master

Evolution), Donatella Curletto (Protezione Civile), Claudio Basile (CFO di EQSG), Pierdomenico Olivero (CEO di Euro Master Evolution)