E’ uscito “Come I Cantanti”, il nuovo singolo dell’astigiano Nero Music

“L’emozione da sempre ha rappresentato l’incipit del mio essere compositore, è qualcosa di innato, su cui probabilmente non ho meditato neanche più di tanto, è una parte di me. In Come i cantanti la rappresento nella sua forma timida e remissiva, celata dalla paura di essere manifestata anche a noi stessi. In qualche modo, il personaggio che racconto in prima persona nella canzone, è un inetto consapevole dei propri errori, e ricerca l’emozione nel sentimento amoroso con la volontà di esprimersi senza inutili parole ma semplicemente con lo sguardo. Mi piace definirla come una favola dal finale in sospeso. Sicuramente l’influenza musicale che ho da sempre avuto nel cantautorato italiano in particolare Edoardo Bennato, Francesco De Gregori e De Andrè, mi hanno portato a dar valore ai sentimenti ed è per questo motivo che nella musica vedo il mezzo ideale per essere trasmesso all’ascoltatore”.

Andrea Guida in arte Nero Music è un cantautore di Asti classe 1995. Il sogno di cantare si fa strada all’età di 15 anni dove inizia a scrivere testi. Più avanti l’influenza del rap italiano lo porta a scrivere testi in rima e produrre basi hip hop iniziando a diventare un rapper e fondando nel 2015 un piccolo gruppo. Nel 2016 si iscrive da solista al concorso “Tour Music Fest” organizzato ogni anno da Mogol e riesce a classificarsi tra i primi 10 rappers in Italia con un brano autoprodotto. Da allora inizia un percorso in cui inizia a curare il proprio personaggio dal look, nome e originalità musicale oltre che da un inquadramento vocale che lo porta sul pop e sul cantautorato con leggere sfumature rock. Nel 2019 nasce “Nero Music” cantante, autore di testi e compositore. “Il nome d’arte è nato grazie alla mia affinità con il colore nero associandolo ad un contesto musicale con la volontà di essere riconosciuti facilmente”. Dall’11 Aprile 2019 è in tutti i digital stores con il suo singolo “Come I Cantanti”.

A differenza del debutto nel 2019 con il brano “E’ Tempo” Nero fa un salto di qualità professionale, grazie alla collaborazione nella produzione di “Come i cantanti” di Alberto Redoglia con cui viene fatto un arrangiamento mirato dalle sonorità pop leggere ma allo stesso tempo incisive. Ci si riconosce facilmente nel personaggio raccontato nella canzone, a partire dalle difficoltà di interazione alla ricerca di conoscere meglio se stessi. “Il messaggio che voglio lanciare in ogni brano è quello di non avere paura di essere se stessi e di vivere senza timore dei giudizi degli altri, perché rinunciare alle occasioni che ti pone la vita di tutti i giorni per queste motivazioni crea solo rimpianti”