Donne Impresa Coldiretti Asti: offerti vasi di fiori per “giardino terapia”

Un concreto gesto di solidarietà è stato compiuto questa mattina da Donne Impresa Coldiretti Asti con la consegna di 180 vasi di fiori fra tagete, beverine e begonie.

“Un’operazione possibile – spiega Micaela Soldano, leader provinciale Donne Impresa Coldiretti – grazie al buon cuore di “Vivai Botto”, l’azienda florovivaistica astigiana produttrice di questa tipologia di piante, oltre che di piantini da orto e molti altri fiori. I vasetti, tramite l’Associazione “Il Dono del Volo”, sono andati direttamente alla cooperativa “Nuovi Orizzonti” che li utilizzerà nei laboratori didattici della residenza per disabili “Il Borgo” di corso Alba”.

Sotto il coordinamento del direttore di Coldiretti Asti, Diego Furia, e degli assessori alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità del Comune di Asti, Mariangela Cotto e Elisa Pietragalla, la consegna è avvenuta ad opera della stessa responsabile di Donne Impresa, Micaela Soldano, della coordinatrice provinciale Liliana Pipia, e di Daniela Botto, figlia del titolare del vivaio.

“Abbiamo raccolto volentieri le richieste del Comune di Asti e dell’Associazione “Il Dono del Volo” – rileva Furia – e subito interessato il vivaio prossimo alla residenza per disabili adulti “Il Borgo”. La risposta è stata immediata e testimonia la volontà dei nostri agricoltori di reagire, anche e soprattutto con la solidarietà, a questo momento difficile che tutti ci vede coinvolti. Ringraziamo la famiglia Botto che si è dimostrata sensibile e disponibile. Da parte di Coldiretti Asti non possiamo che rimarcare il ruolo di catalizzatore del principio di sussidiarietà orizzontale che in questo momento la nostra società ha sicuramente molto bisogno”.

Anche questa iniziativa rientra a buon titolo nella filosofia della “Spesa Sospesa” che, riadattando l’usanza napoletana del caffè sospeso, vede Coldiretti devolvere settimanalmente prodotti di eccellenza offerti grazie al buon cuore di alcuni produttori agricoli aderenti a Campagna Amica e ai loro clienti che hanno lasciato acquisti “in sospeso”.

“In questo caso – rimarca il presidente di Coldiretti Asti, Marco Reggio – siamo particolarmente felici che le piante offerte da “Vivai Botto” vadano per la comunità dei disabili della residenza “Il Borgo” e in particolare per l’attività dei loro laboratori di orto e giardino terapia. Sappiamo quanto l’agricoltura e la natura possano essere di aiuto e sollievo quando la persona ha necessità di recuperare le sue potenzialità sul piano socio-relazionale”.

Coldiretti Asti ricorda a tutti che è sempre possibile aderire alla “Spesa Sospesa” semplicemente lasciando in “sospeso” un acquisto nei punti vendita e nelle botteghe di Campagna Amica dell’Astigiano, compresi gli acquisti effettuabili con le 29 aziende agricole astigiane aderenti alle consegne a domicilio. Inoltre è possibile moltiplicare le offerte solidali di Campagna Amica Coldiretti Asti attraverso una sottoscrizione libera in denaro versando sull’apposito conto della Fondazione Campagna Amica (Iban: IT43V0200805364000030087695) indicando come causale “Spesa sospesa – Nome, cognome e indirizzo completo del donatore, in modo da indirizzare l’offerta nella nostra provincia”.

Per maggiori informazioni visitare il sito web www.asti.coldiretti.it.