Donate le uova di Pasqua alla “Pediatria”di Asti dalla sezione astigiana degli Alpini

Su un’iniziativa di Ferdinando Beltramo, Coordinatore dell’Unità di Protezione Civile della Sezione Ana di Asti (nella foto un momento della consegna), sono state consegnate per il reparto di pediatria, direttamente nelle mani del Dott. Roberto Alessi Direttore Sanitario dell’Ospedale di Asti, le uova di Pasqua che la Ferrero di Alba aveva inizialmente donato ai volontari per l’operato in questa emergenza del Covid-19.

Una donazione spontanea e condivisa da tutti i volontari che hanno preferito donare le uova ai piccoli malati del nosocomio astigiano per regalare un sorriso durante la loro degenza ospedaliera.