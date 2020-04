Domani è già qui: da Asti si leva un canto per ringraziare i soccorritori di tutta Italia e per guardare con speranza al futuro

Dove sarò domani?

E’ la domanda che si fa chi ogni giorno rischia la vita per combattere il Coronavirus. Sono i soccorritori, i medici, gli infermieri e il personale sanitario. A loro è dedicata “A(rti)STI 2020 per gli operatori sanitari”. L’idea è di Fiorella Carpino, attrice, cantante e soccorritrice della Croce Verde di Asti, che ha contattato diversi artisti astigiani per realizzare un video sulla base della canzone “Domani”( singolo del supergruppo italiano Artisti Uniti per l’Abruzzo).

“E’ una rivisitazione con parole scritte ad hoc per chi tutti i giorni lotta contro questo male – spiega Fiorella – Un conforto emotivo a chi, da ormai tanto tempo, è a pezzi per colpa di questo virus. L’idea è nata in un periodo in cui ero a casa in congedo per malattia – continua – Non era un bel periodo per me, anche perché pensavo ai miei colleghi, a quello che affrontavano quotidianamente. Avevo voglia di restare loro vicina in qualche modo. Spesso i soccorritori vengono dimenticati, ma sono loro i primi ad arrivare dove c’è bisogno”.

Il video (montaggio audio e video realizzato dall’attore Fabrizio Rizzolo) ritrae gli artisti che cantano ognuno da casa sua. Le loro voci e volti si alternano ad immagini di soccorritori di tutta Italia e di diverse associazioni di soccorso.

“Spero di dare un po’ di sostegno morale e diffondere quella forza che, a lungo andare, può venire a mancare” dice ancora Fiorella che ora è tornata a combattere l’epidemia a fianco dei colleghi.

“Ogni vita che salvi ogni corpo che sfiori ci dà tempo e coraggio per uscirne fuori” recita un verso della canzone. Il messaggio è potente: contro la stanchezza e la frustrazione vincono ancora il coraggio, l’impegno e la speranza che tutto finirà: “domani si passa il confine, domani non si è più soli, domani di nuovo la vita sembra fatta per te, la vita ricomincia…domani”.

Gli artisti coinvolti nel progetto sono: Susi Amerio, Emanuele Caputo Luciano Caracchi, Fiorella Carpino, Simone Ferraro, Daniele Martini, Silvana Martini, Camila Musso, Susanna Nuti, Alberto Pellitteri, Arianna Picerno, Martina Pinsoglio, Azzurra Rizzolo, Fabrizio Rizzolo, Nina Rizzolo, Michela Seita, Isabella Tabarini, Simone Valentino, Daniele Valenzano, Andrea Zuliani.