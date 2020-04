Distribuite le mascherine alle famiglie dell’Unione dei Comuni della Langa del Barolo

L’Unione dei Comuni della Langa del Barolo sta terminando la distribuzione di mascherine lavabili protettive per il viso ai nuclei familiari dei 10 paesi che la compongono in modo che ogni famiglia sia dotata di una mascherina

“Auspichiamo che questo gesto possa essere d’ausilio per cercare di tutelare maggiormente le nostre comunità da questo terribile virus che sta mettendo in ginocchio non solo l’Italia, ma il mondo intero. È un piccolo gesto per aiutare le nostre famiglie in un momento in cui il reperimento di questi dispositivi risulta ancora assai problematico Tuttavia ricordiamo con forza di rispettare le raccomandazioni statali e regionali. Per questo raccomandiamo a tutti di rimanere a casa il più possibile : questo tutela noi stessi e gli altri. Chiediamo a tutti voi un sacrificio .. e rinnoviamo un semplice appello STATE A CASA.. questa è l’unica arma che abbiamo a disposizione per sconfiggere, insieme, questo nemico invisibile” così dicono , con una voce sola, i 10 sindaci dell’Unione..

Proprio per andare incontro ai bisogni della popolazione nei Comuni dell’Unione si è deciso di mantenere in funzione i mercati settimanali così da rispondere alle esigenze degli abitanti.. questo è stato reso possibile grazie all’impegno delle forze di polizia locale che, unitamente ai volontari, presidiano mercati e territorio.

Ancora i Sindaci:”Un ringraziamento particolare va ai volontari dei gruppi di Protezione civili e ai volontari di tutti i paesi, poiché hanno saputo attuare la distribuzione in breve tempo e perché , quotidianamente, supportano le amministrazioni e la popolazione prestando tempo ed energie per il bene di tutti noi.. e un grazie particolare, a nome di tutte le nostre comunità, ai medici , infermieri e a tutto il personale sanitario che, eroicamente e silenziosamente, giorno dopo giorno, combatte in prima linea per salvare le nostre vite”.

