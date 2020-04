Dietro l’app “Immuni” anche una brillante mente astigiana: è il nicese Alberto Germano

Alberto Germano, 29 anni, ingegnere informatico di Nizza Monferrato, è da anni responsabile delle infrastrutture per Bending Spoons, azienda nota in questi giorni per aver vinto il bando per l’app che deve aiutare a contrastare il Covid-19, “Immuni”.

Come descriveresti il tuo legame con la città di Nizza?

Nizza è la città che mi ha visto crescere, è la città che mi ha formato come persona e che mi ha dato gli amici più cari. Nizza è la città in cui abita la mia famiglia e perciò sarà sempre l’origine di tutto. Si tratta di un legame atavico: non abito più in città da ormai 8 anni ma, nonostante ciò e indipendentemente da dove mi porti il futuro, mi ritengo e mi riterrò sempre nicese al 100%. Porto sempre con me un pezzetto del Campanon e, appena posso, una scampagnata per le colline della Cremosina me la faccio volentieri. Cosa ti ha portato a lavorare per la Bending Spoons? Sono ingegnere informatico, ho lavorato nei sistemi informativi bancari a Torino per 3 anni ma avevo bisogno di una scossa. Avevo bisogno di un ambiente dinamico, giovane, meritocratico, stimolante, scarsamente gerarchizzato. Bending Spoons è tutto ciò: non è solo un posto di lavoro.

In cosa consiste il tuo lavoro?

Mi prendo cura dell’infrastruttura tecnologica di Bending Spoons: dai sistemi “on-premise”, che rendono i nostri uffici davvero unici, all’infrastruttura cloud su cui “girano” i server delle nostre applicazioni. Da qualche mese a questa parte ho l’onore e l’onere di coordinare un team di 6 persone che si occupa di quanto descritto sopra. Il confronto costante con colleghi eccellenti, una sfida continua, una responsabilità unica: proprio quello che cercavo. Mi sento estremamente orgoglioso di far parte di questa realtà. Giorni, questi, molto intensi per voi.

Come descriveresti l’atmosfera in azienda?

Sono giorni davvero molto intensi per noi ma sento che ci stanno unendo ancora di più. Uno dei valori fondamentali di Bending, infatti, è l’unione tra colleghi, sentirsi parte di una realtà unica, che va protetta e promossa (sì, sono convinto che molte aziende avrebbero tanto da imparare da noi). Da un lato siamo estremamente soddisfatti di essere stati scelti dal Governo, dall’altro sentiamo sulle nostre spalle una grossa responsabilità, quindi cerchiamo di rimanere concentrati e di affrontare le cose con estrema razionalità, senza farci influenzare dal troppo rumore che c’è “là fuori”.

Secondo te quale impatto potrà avere l’app sulla vita di tutti i giorni e quali vantaggi potrà portare in termini di salute pubblica?

L’impatto potenziale è altissimo: ci permetterebbe, in assenza di vaccino e di una cura ufficiali, di tornare ad una ad una vita quasi del tutto normale (per me, poter uscire di casa sarebbe già una grossa conquista). L’app mira a monitorare i contagi e ad evitare lo scoppio di nuovi focolai (i dettagli funzionali verranno discussi a tempo debito). Infatti, come tutti ormai sappiamo, l’obiettivo principale nella fase di ripresa sarà quello di tenere sotto controllo la pressione sul nostro Sistema Sanitario. Raggiungendo questi obiettivi, i vantaggi in termini di salute pubblica sono evidenti: la probabilità di essere contagiati diminuirà e, qualora si dovesse essere infettati, il nostro Sistema Sanitario avrà la possibilità di curarci al meglio delle sue potenzialità, avendo a disposizione risorse sufficienti per ognuno. Parlo di impatto “potenziale” perché i fattori che potranno determinare il successo della soluzione sono tanti, in primis il senso civico di ognuno di noi: i download necessari per rendere statisticamente efficace la soluzione sono davvero tanti, quindi, mi raccomando, scaricatela!

Un saluto e un messaggio agli amici nicesi che ci stanno leggendo?

Un grande abbraccio a tutti gli amici nicesi, spero vivamente in una versione invernale di “Nizza è Barbera” e del “Monferrato in Tavola”. Se scaricherete l’app, ce la faremo!