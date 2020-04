Dalla Prefettura lo stop alle chiusure dei negozi a Pasqua e Pasquetta, Rasero si appella a Cirio

Negozi chiusi a Pasqua e Pasquetta ad Asti? Forse no

Nella giornata di oggi, infatti, la Prefettura di Asti ha inviato una nota in cui invita i sindaci che hanno emesso ordinanze di chiusura a ritirarle e a quelli che non le avevamo ancora emesse a non prendere provvedimenti in merito.

A giustificare questa richiesta il fatto che queste restrizioni, secondo la Prefettura, non sono “fondate su rigorosi criteri di urgenza e necessità”, per cui un’ordinanza del sindaco non può andare a modificare quanto già disposto da decreti governativi.

Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, tra i primi ad emettere l’ordinanza di chiusura ha inviato una lettera al presidente della Regione, Alberto Cirio, in cui gli chiede di intervenire sostenendo attraverso opportuni provvedimenti la scelta effettuata dai sindaci, che è motivata dalla necessità di contenere gli spostamenti delle persone in occasione delle festività pasquali nell’attuale contesto emergenziale.

ORDINANZA N. 24 DEL 6 APRILE 2020

Nota Prefettura Asti su chiusura Pasqua e Pasquetta

Lettera a Cirio per chiusura Pasqua