Dalla Onlus Astrogin mascherine, tute e visori: una fornitura di 10mila euro per la maternità di Asti

La Astrogin per il Massaia. La onlus ha acquistato dispositivi di protezione: 2000 mascherine FFP2 KN95 , 40 tute protettive e 30 visori in plexiglass per un valore di 10 mila euro.

Il materiale è stato inviato al Dipartimento Materno Infantile, ma potrà essere utilizzato dagli operatori del Massaia che dovessero averne necessità. La donazione di Astrogin è stata possibile grazie anche al contributo di diverse realtà del territorio: cantina sociale di Calosso, Franca Serra, azienda agricola La Canova di Piero Barbero, società azienda agricola Scagliola, Società operaia agricola di mutuo soccorso di Portacomaro presieduta da Francesca Dalcielo, Good Look di Carlo Belvisi.

“A tutti i benefattori – commenta Maggiorino Barbero, primario di Ostetricia e Ginecologia – va un sentito ringraziamento per la generosità e la sensibilità dimostrata in questo difficile momento”.

La onlus Astrogin (associazione per lo Studio e la Ricerca in Ostetricia) è stata costituita nel 2003 in memoria dell’ ostetrica Gigliola Rizzoglio dipendente del reparto Maternità dell’ospedale di Asti, prematuramente scomparsa nel pieno del suo impegno professionale e familiare. Tra le tante iniziative promosse negli ultimi tempi, le donazioni al Mtendere Mission Hospital di Chirundu (ospedale Missionario/Orfanatrofio- Zambia) per la ristrutturazione del tetto della struttura; la donazione di 3 letti al reparto Pediatria del Massaia; le borse di studio e le attività di formazione per biologi e medici. L’associazione è inserita nell’elenco dei destinatari del 5xmille.