Dalla Marmoinox nella lotta contro il Coronavirus un sistema “intelligente” per controllare gli accessi

“L’emergenza finirà, ma le nostre abitudini cambieranno” , partendo da questa considerazione Paolo Marmo ,CEO della Marmoinox, ha deciso di reimpostare parte dell’attività aziendale per dare un contributo alla battaglia contro il COVID-19 guardando al futuro. “Abbiamo ideato un sistema di controllo per l’accesso a qualsiasi ambiente comune che unifica una serie di verifiche su temperatura corporea e dotazioni di sicurezza prescritte con una procedura automatizzata in grado di velocizzare il check e garantire uno standard in linea con le specifiche richieste”, dice Marmo.

Descritto in estrema sintesi il sistema, battezzato Access Guard, si compone di una bussola in acciaio e vetro al cui interno, oltre ad un tappeto composto di speciali fibre che trattengono polvere ed impurità, trova posto una telecamera termica, che visualizza la persona in accesso rilevandone temperatura corporea e security dress, nel caso le dotazioni non siano sufficienti una serie di dispenser provvedono ad erogare, per prima cosa, liquido disinfettante per le mani, seguito da guanti e mascherina, a seconda delle necessità.

La Marmoinox è un’azienda di Canelli (Asti) con una lunga esperienza nella lavorazione di metalli per l’industria, che, producendo anche componenti per le imprese di trasformazione del settore alimentare, non ha chiuso i battenti neppure nei momenti più acuti dell’emergenza Coronavirus. “Ogni mattina mio fratello Roberto contitolare dell’azienda ed io, eseguivamo personalmente i controlli di sicurezza sui dipendenti in entrata per avere la certezza che non potessero esservi elementi di rischio per il personale. Durante questi controlli abbiamo maturato l’idea di concepire un sistema che ottimizzasse la procedura in termini di rapidità e garanzie standardizzate”, spiega ancora Paolo Marmo.

Di qui lo studio e lo sviluppo di un prototipo praticamente già ultimato, sulla cui base è previsto l’inizio della produzione in serie a metà maggio. Il sistema avrà anche una versione semplificata, in cui la bussola è sostituita da un “totem”, attrezzato con gli stessi dispositivi, in grado di eseguire i controlli sulla persona che gli si pone di fronte.

“La risposta ai nostri sondaggi sull’utilità di un sistema del genere è andata ben oltre ogni nostra aspettativa, questo ci ha confortato molto e rafforzato la decisione di tradurre in prodotto la nostra idea”, conferma il CEO della Marmoinox e conclude: “Da imprenditori siamo abituati a confrontarci con la realtà ed è chiaro che questa tragedia cambierà per sempre le nostre abitudini. Gli attentati internazionali ci hanno purtroppo reso famigliari i metal detector antiterrorismo. Sarà necessario fare lo stesso con i controlli antivirus, perchè non si ripetano tragedie umane ed economiche come quella che stiamo vivendo”.

Scarica la scheda informativa: ACCESS GUARD. MarmoinoX