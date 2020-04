Dal castello di Pralormo ad Alba, i tulipano donati da Messer Tulipano stanno fiorendo in città

Raccomandandovi di rimanere a casa in questo momento così difficile per tutti vi segnaliamo che stanno fiorendo in questi giorni le migliaia di bulbi di tulipano di varietà particolari che Messer Tulipano ha donato alla città di Alba.

I bulbi sono stati piantati nel mese di gennaio dai giardinieri del Castello di Pralormo in collaborazione con i giardinieri del comune di Alba e stanno colorando alcune aiuole in un messaggio di positività e di forza che, di questi tempi difficili, dà speranza e fiducia, come accade in natura con i fiori che sbocciano ogni anno.

Al seguente link potete ammirare un breve video riportante l’aggiornamento delle fotografie delle fioriture dei tulipani della Città di Alba.

https://drive.google.com/file/d/1Y664ZFaKxY6L6bhQYEqLDUS5KLFWmOGI/view?usp=sharing

“La donazione dei bulbi da parte della castellana è stato un gesto di grande generosità, molto gradito all’amministrazione comunale – dichiara il Sindaco di Alba Carlo Bo –. I colori vivaci dei tulipani sono un esempio di speranza e ottimismo, ancor più in questo periodo di emergenza. Rappresentano un simbolo benaugurante per la città che tornerà a fiorire con splendore dopo un lungo inverno di protezione, proprio come è successo ai bulbi. Spero che proseguirà in futuro la collaborazione con Consolata Pralormo, per creare sinergie di bellezza che uniscano Alba al territorio.”

Dal 28 marzo la spettacolare fioritura di Messer Tulipano viene raccontata attraverso i canali social della manifestazione per consentire al pubblico di visitare, restando a casa, il parco del Castello di Pralormo e gli oltre 100.000 tulipani e narcisi nel pieno della loro bellezza: un piantamento rinnovato con tulipani neri, tulipani pappagallo, viridiflora, fior di giglio, frills dalle punte sfrangiate e tante altre colorate varietà di fiori.

Seguendo i profili Facebook (https://www.facebook.com/Messer.Tulipano.Pralormo/) e Instagram (https://www.instagram.com/messertulipano_official/), ogni giorno si possono scoprire le fioriture di tulipani “passeggiando virtualmente” nel parco del Castello, accompagnati da Consolata Pralormo che racconterà aneddoti, curiosità, il significato di ogni fiore e i segreti botanici di Pralormo.

“So che sareste venuti al Castello di Pralormo, come avete fatto in questi 20 anni… – dice Consolata Pralormo –. Immagino la vostra tristezza e preoccupazione in questi giorni e per questo vorrei donarvi un po’ di bellezza e speranza. Non voglio tenere solo per me la meraviglia che al Castello (dimora della nostra famiglia da 400 anni) e nel parco, sta sbocciando”. Fra le prime fioriture che preannunciano la primavera e anticipano l’arrivo dei tulipani, Consolata Pralormo racconta “i cespugli di forsizia gialla, gli alberi da frutta in fiore che sembrano nuvole bianche, il viale dei ciliegi giapponesi con i fiori screziati di rosa, il rosmarino dai fiori blu; occhieggiano nel sottobosco i crocus dai colori pastello, le violette spontanee, i narcisi dai toni avorio, giallo e arancio. Gli scoiattoli escono, gli uccellini cinguettano felici di avere nuovamente il cibo; nel parco si vedono il pettirosso, lo scricciolo, la cinciallegra, il merlo dal becco giallo, la ghiandaia con le piume azzurre”.

In questo modo sarà possibile condividere con tutti un po’ di bellezza attraverso lo spettacolo e la meraviglia del parco fiorito, frutto del grande impegno e del lavoro di un anno intero.